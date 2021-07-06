Валил черный дым: в киевской школе вспыхнул пожар (фото)

В школе никого из людей не было, поэтому жертв удалось избежать.

В Днепровском районе Киева днем 6 июля случился пожар в одной из школ. В учебном заведении загорелся гардероб в подвальном помещении.

Об этом информируют спасатели.

Известно, что спасателям из сообщением о пожаре позвонили около в 13:47. Вахтер рассказал, что из подвала на улице Миколайчука, 17А идет черный дым.

На место происшествия немедленно выехали пожарные, которые установили, что возгорание произошло в гардеробе, расположенного в подвальном помещении.

В результате пожара сгорели вещи и тумбочка. К счастью, жертв и пострадавших нет, поскольку в школе никого не было.

Пожар ликвидировали в 14:40, его причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Кольцова вспыхнул супермаркет.

Напомним, в центре Львова в ночь на субботу, 3 июля, загорелся ночной клуб. Из-за пожара эвакуировали 300 человек.

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