ВАКС объявил в международный розыск сбежавшего из Украины депутата Трубицына: подробности

В понедельник, 5 июня, Высший антикоррупционный суд объявил в розыск подозреваемого в коррупции депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, он сумел выехать из Украины во время военного положения.

Об этом сообщили в САП.

Депутата Трубицына подозревают во взятке в размере 1,39 млн грн. Однако он во время действия военного положения сумел уехать за границу. Теперь суд объявил его в международный розыск.

"Суд учел системные неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пересечении границы указанным лицом и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Ходатайство об обращении в доход государства залога в размере 9 млн 886 тыс. грн и об избрании обвиняемом меры пресечения в виде под стражей будет рассмотрено на следующем заседании — 12.06.2023", — говорится в сообщении САП.

Скандал с депутатом Трубицыным: что известно

Депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына подозревают в получении взятки 1,39 млн грн. Он в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов.

9 февраля НАБУ сообщило о его задержании. 16 февраля Трубицын вышел из СИЗО под залог.

Впоследствии стало известно, что глава ГУР Кирилл Буданов предоставил депутату Киевсовета Владиславу Трубицину письмо для выезда за границу, после чего последний скрылся.

Выезд объясняли волонтерской деятельностью по обеспечению Сил специальных операций "специальным оборудованием". Разрешение было выдано на четыре месяца – с 28 января до 25 мая. Однако депутат так и не вернулся.

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