Вакцинация в Украине: как на этой неделе в Киеве будут работать центры прививки

Центры вакцинации будут работать четыре дня.

На этой неделе в Киеве Центр вакцинации от COVID-19 будет работать четыре дня.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Центры будут работать с четверга, 24 июня, до субботы, 27 июня, — с 10:00 до 17:30. В воскресенье вакцинацию проводить не будут.

Прививки будут делать по предварительной записи через приложение "Дія", а также на портал Helsi.me Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении. Его нужно показать на входе в пункт вакцинации вместе с предварительно зарегистрированной заявкой на прививку "Дія". Также с собой следует иметь паспорт и идентификационный код.

Как сообщалось, впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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