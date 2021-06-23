Вакцинация в Украине: как на этой неделе в Киеве будут работать центры прививки

Центры вакцинации будут работать четыре дня.
На этой неделе в Киеве Центр вакцинации от COVID-19 будет работать четыре дня.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Центры будут работать с четверга, 24 июня, до субботы, 27 июня, — с 10:00 до 17:30. В воскресенье вакцинацию проводить не будут.
Прививки будут делать по предварительной записи через приложение "Дія", а также на портал Helsi.me Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении. Его нужно показать на входе в пункт вакцинации вместе с предварительно зарегистрированной заявкой на прививку "Дія". Также с собой следует иметь паспорт и идентификационный код.
Как сообщалось, впервые 29 и 30 мая в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".
Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.