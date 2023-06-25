"Вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из Беларуси – экс-председатель Генштаба Британии

РФ может использовать НПК "Вагнер" для очередной попытки взять Киев.

"Вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь Евгений Пригожин после попытки мятежа уехал в Беларусь.

Об этом бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт сказал в интервью Sky News.

По его словам, тот факт, что Пригожин по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко уехал в Беларусь, "вызывает определенную обеспокоенность".

"Если он "сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", добавил Даннатт.

Он отмечает, что РФ может использовать ПИК "Вагнер" для очередной попытки взять Киев.

"Эхо вчерашних событий будет ощущаться еще достаточно долго", – считает генерал.

Несмотря на это, вчерашние события показали, что Путин, безусловно, ослаб.

"Российские военные... явно находятся в определенном беспорядке", – сказал Даннатт в эфире Sky News.

По данным спецслужб США, российский диктатор Владимир Путин знал о подготовке мятежа главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина "больше, чем за сутки".

Добавим, что в Москву через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ППК «Вагнер». В их числе танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили.

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