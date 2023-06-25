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"Вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из Беларуси – экс-председатель Генштаба Британии

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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"Вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев из Беларуси – экс-председатель Генштаба Британии

РФ может готовить очередное наступление на Киев

РФ может использовать НПК "Вагнер" для очередной попытки взять Киев.

"Вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь Евгений Пригожин после попытки мятежа уехал в Беларусь.

Об этом бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт сказал в интервью Sky News.

По его словам, тот факт, что Пригожин по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко уехал в Беларусь, "вызывает определенную обеспокоенность".

"Если он "сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", добавил Даннатт.

Он отмечает, что РФ может использовать ПИК "Вагнер" для очередной попытки взять Киев.

"Эхо вчерашних событий будет ощущаться еще достаточно долго", – считает генерал.

Несмотря на это, вчерашние события показали, что Путин, безусловно, ослаб.

"Российские военные... явно находятся в определенном беспорядке", – сказал Даннатт в эфире Sky News.

По данным спецслужб США, российский диктатор Владимир Путин знал о подготовке мятежа главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина "больше, чем за сутки".

Добавим, что в Москву через Воронежскую область двигалось более тысячи единиц техники ППК «Вагнер». В их числе танки, ракетные установки, грузовики и легковые автомобили.

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Дата публикации
Просмотры
2806
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