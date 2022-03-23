В зоопарке Киева родился лемур Байрактар: как выглядит животное и как чувствует себя (фото, видео)

Лемур родился очень слабым.
Киевский зоопарк, который из-за нападения России на Украину не принимает посетителей, сообщил приятное известие – в одном из вольеров родился детеныш лемура, которого назвали в честь турецких беспилотников, сдерживающих наступление российских оккупантов и спасающих жизнь украинцев, Байрактар.
Об этом сообщается на странице Киевского зоопарка в Facebook.
В зоопарке рассказали, что лемурчик в начале марта родился очень слабым и не мог держаться за маму. Сейчас он находится под постоянной круглосуточной опекой зоологов и ветеринаров.
Сейчас, как говорится, животное растет, набирает вес и любит отдыхать со своей любимой мягкой игрушкой.
"Мы живем, мы крепнем и мы победим! Слава Украине!", — добавили в зоопарке.
Напомним, в чешском зоопарке Двур-Кралове родился детеныш восточного черного носорога, который находится под угрозой исчезновения. Его назвали Киев в честь сопротивления Украины русской армии.
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