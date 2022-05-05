В зоне отчуждения локализовали возгорание травы: повлиял ли пожар на уровень радиации в Киеве (фото, видео)

В зоне отчуждения локализовали возгорание травы: повлиял ли пожар на уровень радиации в Киеве (фото, видео)

Возгорание сухой травы в Зоне отчуждения локализовано, длится его тушение.

В Зоне отчуждения спасателям удалось локализовано возгорание сухой травы вблизи КПП "Детятки". В настоящее время идет тушение пожара.

Об этом сообщает ГСЧС.

В Киеве на утро 5 мая показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме. Городские власти призывают киевлян сохранять спокойствие и доверять официальную информацию.

По сообщению ГСЧС Украины, 4 мая, когда возникло возгорание, на месте работали 33 спасателя и 13 единиц техники.

"Официально: 5 мая в 09:05 возгорание сухой травы вблизи КПП "Дитятки" в возникшей накануне Зоне отчуждения локализовано. Продолжается тушение", — сказано в сообщении.

Напомним, в Киевской области на вражеских минах взорвались двое спасателей и водитель трактора.

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