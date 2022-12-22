В Житомирской области будут судить священника, который отрицал совершение оккупантами военных преступлений в Буче

В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Киевской области.

В Житомирской области будут судить священника, который отрицал факты совершения российскими оккупантами военных преступлений в Буче Киевской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"Следствием установлено, что настоятель одного из приходов Житомирского района после богослужения давал наставления прихожанам, навязывая свои убеждения. Он отрицал факты совершения военных преступлений военнослужащими РФ в Буче", — рассказали в прокуратуре.

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Прокуроры Житомирской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного священника по факту отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

В Telegram-канале Службы безопасности Украины отмечается, что о подозрении сообщается римско-католическому священнику.

"Служба безопасности собрала доказательства вины настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-католической церкви в антиукраинской деятельности. Он публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче.

"Кроме этого, настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и масс-медиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот – агитировал слушать только его из-за того, что он якобы был на Киевщине во время временной оккупации части региона", — рассказали в спецслужбе.

Напомним, Служба безопасности разоблачила новые факты подрывной деятельности главы одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области. Установлено, что митрополит Ионафан подготовил пропагандистские листовки, оправдывающие вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию восточных и южных районов Украины. Кроме того, в своих "агитках" он призвал к захвату государственной власти и нарушению границ границы нашей страны.

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