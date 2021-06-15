В здании АМКУ в Киеве ищут взрывчатку, работников эвакуировали

На месте работают полиция и взрывотехники.
В Киеве эвакуировали сотрудников Антимонопольного комитета Украины из-за сообщения о заминировании здания, расположенного по адресу улица Василия Липковского, 45.
Об этом во вторник, 15 июня, сообщила пресс-служба АМКУ на странице в Facebook.
"Работа Антимонопольного комитета временно заблокирована из-за сообщения о заминировании. Всех сотрудников эвакуировали, на месте работают полиция и взрывотехники.", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве 37-летний мужчина "заминировал" Северный мост. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.
Также взрывчатку искали в аэропорту "Борисполь" в самолете сообщением Тбилиси-Киев.