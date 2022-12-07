В Yasnо рассказали, где в Киеве сложнее всего со светом

На левом берегу столицы продолжается ремонт одного из коммунальных объектов генерации, поэтому жители левобережного Киева получают лишь 30% потребностей в электроэнергии.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

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"Отдельно отмечу левобережный Киев. Здесь бытовые клиенты получают лишь до 30% от потребностей, потому что до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации. А сети от других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы. К сожалению, пока сроки восстановления нам не известны", – сказал Коваленко.

По его словам, в настоящее время обеспечивается ориентировочно 70% потребностей жилых домов Киева. Но все равно пока действуют экстренные отключения. Максимальное потребление электричества в Киеве выросло на 7% по сравнению со вчерашним днем.

Локальные аварии

Коваленко сообщил, что сейчас в Киеве очень много локальных аварий, ведь система не выдерживает постоянных умений и отключений.

Основные причины:

Не срабатывает автоматика.

"Поэтому коллегам из электросетей (ДТЭК "Киевские электросети") часто приходится ездить по некоторым домам и подключать их вручную", – объяснил гендиректор Yasno.

Ситуацию усугубляет погода.

Система не рассчитана на такое большое количество включений/выключений.

Отложенный спрос, возникающий после длительных отключений.

"Это когда сразу после отключения потребления очень растет. Потому что фактически нужно успеть сделать много дел, потому что в условиях экстренных отключений сложно планировать", – отмечает Коваленко.

Поэтому он вдруг призывал пользователей экономно и ответственно относиться к потреблению электроэнергии, потому что от этого зависит скорость восстановления инфраструктуры.

Напомним, ДТЭК предупреждает, что в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Ранее в "Укрэнерго" объяснили, что после последнего ракетного обстрела энергетикам необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электричества. По мнению экспертов, если бы Украина победила уже сегодня, тогда от отключения электричества отказались за 2-3 месяца.

Гендиректор Yasno предупреждал, что отключение света в Украине будет продолжаться по меньшей мере до марта.

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