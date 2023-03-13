"В январе мы были готовы к тому, чтобы объявить эвакуацию" — Кличко

Власти Киева рассматривали возможность объявления эвакуации из-за массированных ударов РФ по городской инфраструктуре в январе этого года. Впрочем, киевляне из-за благоприятной погоды не остро почувствовали многочасовые блекауты.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в интервью изданию Redaktions Netzwerk Deutschland, передает DW.

Он рассказал, что самый тяжелый блекаут длился 14 часов.

"В январе мы были близки к тому, чтобы призвать население к эвакуации. Самый тяжелый блекаут длился 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой", — сказал Кличко.

Мэр также высоко оценил военную помощь Германии Украине, отметив роль ЗРК Iris-T немецкого производства в отражении российских ракетных ударов. При этом он призвал ускорить дальнейшие поставки оружия.

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Добавим, что в Харькове энергетикам удалось заживить электроэнергией 100% потребителей, оставшихся без света в результате ракетной атаки. Впрочем, электротранспорт в городе пока не работает.

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