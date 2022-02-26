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В Вышгородском районе Киева снова горячо: идет обстрел около Козаревичей

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Около Козаровичей идет обстрел.

В Вышгородском районе Киева снова горячо.

Об этом сообщает ТСН.ua с места происшествия.

"Направление Иванков-Вышгород: около Козаровичей идет обстрел. Дымер и все села рядом остались без света", – говорит корреспондент.

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