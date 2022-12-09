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В Вышгороде в подъезде нашли сумку с несколькими тысячами долларов и десятками тысяч гривен (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2070
Время на прочтение
1 мин
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В Вышгороде в подъезде нашли сумку с несколькими тысячами долларов и десятками тысяч гривен (видео)

Скриншот с видео / Фото: Андрей Небитов

Владелицу нашли в том же подъезде и вернули ей деньги.

В Вышгороде под Киевом жители многоэтажки нашли в подъезде подозрительную сумку и подумали, что там взрывчатка. Когда приехала полиция, оказалось, что в ней лежат несколько тысяч долларов и десятки тысяч гривен.

Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

Полицейские обнаружили в сумке паспорт, установили владелицу и вернули сумку пожилой женщине. Она жила в этом же подъезде.

Напомним, 23 ноября российские оккупанты в очередной раз нанесли по Украине массированный ракетный удар. Одна из ракет попала в многоэтажку в Вышгороде. В результате пострадали 35 человек, среди них дети. Семь человек погибли.

Удар по Вышгороду, блекаут в Украине и "Пункты несокрушимости" в полиции, Небитов

Удар по Вышгороду, блекаут в Украине и "Пункты несокрушимости" в полиции, Небитов

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Дата публикации
Просмотры
2070
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