В ВСУ рассказали, откуда россияне запускали ракеты по Киеву и почему "тревога" прозвучала с опозданием

Их, обнаружить можно, но сбить – нет.

Ракеты, по которым российские войска 14 января атаковали Киев, вероятно, летели с северного направления по баллистической траектории.

Об этом сообщил "Суспільному" пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сейчас устанавливается тип ракет, которыми оккупанты нанесли удары по регину.

"То, что летит по этой траектории — мы обнаруживать, но сбивать не можем", — добавил он.

В комментарии "УП" Юрий Игнат сказал, что, очевидно, это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С-300, летящие по баллистической траектории. Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. Игнат подчеркнул, что у ВСУ нет эффективных средств по обнаружению и уничтожению баллистических ракет,

Атака на Киев 14 января

В субботу утром еще до объявления воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщили жители нескольких районов столицы.

Впоследствии в ОВА заявили, что оккупанты запустили ракеты по Киеву. Мэр Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

Также сало известно, что у Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. На объекте возник пожар. Ее удалось ликвидировать.

По словам, заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, оккупанты совершили атаку на объекты критической инфраструктуры. Детали он не рассказал.

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