В ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригороды Киева от вражеских мин и снарядов: видео

В ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригороды Киева от вражеских мин и снарядов: видео

Оккупанты РФ минируют автомобили, входные двери, игрушки, тела людей и животных и просто местность.

Время от времени в окрестностях Киева и в его пригороде слышны взрывы. Не пугайтесь – это саперы очищают нашу землю от вражеских взрывоопасных предметов.

Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ Украины.

На освобожденных территориях саперы Сил обороны Украины продолжают находить и обезвреживать множество боеприпасов и неразорвавшихся снарядов.

"Призываем быть осторожными — российские оккупанты оставляют взрывные ловушки в самых разных местах. Минируют гражданские автомобили, входные двери, детские игрушки, другие предметы, тела людей и животных и просто местность", — отмечается в сообщении.

Напомним, каждого оккупанта, который совершал зверства в Буче, будут искать с помощью технологии по распознаванию лиц.

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