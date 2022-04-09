В ВСУ показали, как саперы очищают окрестности и пригороды Киева от вражеских мин и снарядов: видео

Оккупанты РФ минируют автомобили, входные двери, игрушки, тела людей и животных и просто местность.
Время от времени в окрестностях Киева и в его пригороде слышны взрывы. Не пугайтесь – это саперы очищают нашу землю от вражеских взрывоопасных предметов.
Об этом говорится в сообщении на Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ Украины.
На освобожденных территориях саперы Сил обороны Украины продолжают находить и обезвреживать множество боеприпасов и неразорвавшихся снарядов.
"Призываем быть осторожными — российские оккупанты оставляют взрывные ловушки в самых разных местах. Минируют гражданские автомобили, входные двери, детские игрушки, другие предметы, тела людей и животных и просто местность", — отмечается в сообщении.
Напомним, каждого оккупанта, который совершал зверства в Буче, будут искать с помощью технологии по распознаванию лиц.
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