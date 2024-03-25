В ВСУ назвали ракеты, которыми враг атаковал Киев: таких у РФ – много

По словам Натальи Гуменюк, очевидно, что Россия пытается весь свой ракетный потенциал применить разными способами.

В ходе атаки на Киев 25 марта россияне, по предварительной информации, применили противокорабельные ракеты "Циркон". Этих ракет у врага достаточно много.

Об этом рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает "24 канал".

Гуменюк прокомментировала атаки по Украине

Гуменюк сообщила, что в России завершились так называемые выборы президента, и теперь враг продолжает терроризировать Украину.

Также читайте Какими ракетами била Россия по Киеву: эксперт заинтриговал заявлением

"Мы предупреждали, что после выборов в России у них будет определенное обострение, в том числе с акцентом на разные регионы Украины, а также с применением различных видов ракетного вооружения", – напомнила спикер.

РФ ударила по Киеву ракетами "Циркон"

Российские оккупанты днем 25 марта устроили ракетную атаку по Киеву: в столице была объявлена воздушная тревога и одновременно с ней прогремели мощные взрывы. Гуменюк сообщила, что по предварительным данным, на Киев могла лететь гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон".

Читайте главные новости дня:

"Противокарабельных ракет у россиян достаточно много, а использовать их оккупантам некуда. Если они начнут бить по гражданским судам, ссылаясь на назначение этих ракет, мировое сообщество отреагирует чрезвычайно бурно. По состоянию на сегодняшний день это не основная задача врага", — рассказала спикер Сил обороны юга.

Поэтому, добавила она, очевидно, что Россия пытается весь свой ракетный потенциал применить разными способами.

Гуменюк также указала на то, что ввиду смены врагом тактики действий и специфичности противокорабельных ракет (имеющих чрезвычайно высокую скорость), россияне, вероятно, рассчитывают, что украинские системы ПВО не смогут сбить эти цели.

Ракета "Циркон" – характеристики

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" — противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, которая способна маневрировать. Назначение ракеты – поражение кораблей (фрегатов, авианосцев) и наземных объектов. Россияне утверждают, что "Циркон" — гиперзвуковая ракета с дальностью полета более 1000 км и скоростью 3 км/с. В РФ также утверждают, что скорость, высоту и дальность этой ракеты не способны зафиксировать никакие системы ПРО.

Напомним, 25 марта войска РФ атаковали Киев двумя баллистическими ракетами. Вражеские цели были сбиты, обломки упали в четырех районах столицы. Есть разрушения, в частности, здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Пока известно о семи раненых.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые взрывы в Киеве! Какие ракеты долетели из Крыма и куда целились рашисты?

Читайте также: