В Воздушных Силах ВСУ рассказали, по каким направлениям летят вражеские дроны: опасность для Киева сохраняется

По состоянию на 02:37 16 декабря 2023 г. в Украине сохраняется опасность от враждебных беспилотников в некоторых регионах Украины.

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, куда двигаются дроны врага:

1. БПЛА в Черниговской области (Нежин) курсом на юг.

2. БпЛА в западной части Винницкой области, вероятное направление движения на Староконстантинов.

3. БПЛА в Бориспольском районе, курс южный.

Для Киева до отбоя воздушной тревоги сохраняется угроза ударных БПЛА и ракетная опасность.

"Заботьтесь о своей безопасности!", — подчеркнул Сергей Попко, начальник КМВА.

В части украинских областей уже раздался отбой воздушной тревоги, однако в другой он еще сохраняется.

Напомним, что ранее в Киеве раздались взрывы: сработало ПВО.

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