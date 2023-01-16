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В Воздушных силах не исключают новых обстрелов Киева из С-300 или С-400

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В Воздушных силах не исключают новых обстрелов Киева из С-300 или С-400

Фото: ru.wikipedia.org

Но, по словам Юрия Игната, будут сделаны определенные шаги по северному направлению, чтобы избежать этого.

Угроза ударов по российским ракетам С-300 в Киеве сохраняется.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости" 16 января.

"Эти ракеты летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип российские военные применили по Киеву”, – сказал Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил Украины также прокомментировал последний обстрел, который ВС РФ совершили по украинской столице.

“Этот ЗРК мог быть заранее подтянут к границе с севера страны, подготовка была ночью. Скорость ракеты С-400 – более 4000 км/ч, С-300 – более 3000 км/ч. Был обстрел именно этими ракетами – С-400 или С-300. Было 1-2 минуты от пуска до взрывов”, – отметил он.

Игнат также добавил, что угроза повторной атаки по Киеву ракетами класса С-300 или С-400 сохраняется.

"Но в дальнейшем будут сделаны определенные шаги по северному направлению, чтобы избежать этого", — добавил спикер.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева пока невозможно.

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Дата публикации
Просмотры
810
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