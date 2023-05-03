В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели — Киевская МВА

Об этом сообщает Киевская МВА в социальных сетях.

Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага, третьего за последние 6 дней.

В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, россияне, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed.

Обычной и неизменной остается и тактика противника — с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативного возведения на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.

"Силам противовоздушной обороны искренняя благодарность отличную, профессиональную службу! Вы в который раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.