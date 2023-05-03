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В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели — Киевская МВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели — Киевская МВА

Россияне, как обычно, использовали иранские БПЛА «Shahed».

Стала известна оперативная информация об атаке на Киев дронами.

Об этом сообщает Киевская МВА в социальных сетях.

Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага, третьего за последние 6 дней.

В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, россияне, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed.

Обычной и неизменной остается и тактика противника — с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели. Данные оперативного возведения на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.

"Силам противовоздушной обороны искренняя благодарность отличную, профессиональную службу! Вы в который раз спасли жизнь киевлян и инфраструктуру города! Слава Украине!» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

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Дата публикации
Просмотры
3680
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