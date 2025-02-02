В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА: силы ПВО работают по целям

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в Сеть работу наших защитников.

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Напомним, что 1 февраля, россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. По последним данным, два человека погибли.

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