В воздушном пространстве Киевщины зафиксирован БПЛА: силы ПВО работают по целям

Россияне атакуют спящие украинские города.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотники. Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в Сеть работу наших защитников.
Напомним, что 1 февраля, россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. По последним данным, два человека погибли.
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