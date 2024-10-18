В Киеве и области силы ПВО сбивали вражеские дроны 4,5 часа: детали от КМВА

В ночь на 18 октября Россия совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.
В воздушном пространстве Киева и области в ночь на пятницу, 18 октября, силы ПВО сбивали вражеские дроны 4,5 часа. Все БПЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены.
Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Начальник КМВА отметил, что в ночь на 18 октября Россия совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.
"Ночь без объявления воздушной тревоги для жителей Киева, к сожалению, стала уже большим исключением. Такие жесткие реалии этой страшной войны. Прошлая ночь и для киевлян, и для большинства регионов страны была снова беспокойной. Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БПЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева и на его подступах велась более 4,5 часов", – отметил он.
По данным оперативной сводки, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним, ночью в Киеве работала ПВО, раздавались взрывы.
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