В Вороньковской громаде на Киевщине проведут эвтаназию бродячих собак и кошек: что известно

Отмечается, что уничтожение одичавших кошек и собак гуманными методами будет проводиться только в очаге эпизоотической вспышки, то есть на территории охотничьего угодья "Процевское" МРГ "Карань".

Исполнительный комитет Вороньковского сельского совета на Киевщине сообщает о намерениях провести эвтаназию бездомных животных на территории громады.

Эта информация обнародована на официальной странице сельсовета в Facebook.

Объясняется, что решение продиктовано Планом мер по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумы свиней на территории Вороньковской громады. Его приняли на заседании местной государственной противоэпизоотической комиссии при Бориспольской РГВА.

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Отмечается, что уничтожение одичавших кошек и собак гуманными методами будет проводиться только в очаге эпизоотической вспышки, то есть на территории охотничьего угодья "Процевское" МРГ "Карань".

Согласно пункту 15 этого Плана, до 30.07.2023 года будут осуществлены мероприятия по проведению эвтаназии бродячих кошек и собак для предотвращения распространения АЧС, разносчиками которой, в частности, являются грызуны, кошки и собаки.

Исполком призывает провести уничтожение грызунов в частных домохозяйствах и хозяйствах других форм собственности.

Жителям громады советуют не выпускать домашних любимцев за пределы домовладения ради их безопасности и во избежание отлова с последующей эвтаназией (лишением их жизни).

Напомним, в Киевской области собака напала на 12-летнего мальчика.

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