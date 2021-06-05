В водоемах Киева расплодились экзотические "пришельцы": фото

Солнечные окуни из Северной Америки угрожают аборигенам наших водоемов.

В водоемах Киева расплодились экзотические пришельцы — солнечные окуни из Северной Америки.

В озере Мартышев на Осокорках ученые меньше чем за два часапоймали 25 солнечных окуней.

Говорят, что они угрожают аборигенам наших водоемов.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Доктор философии в области биологии, ведущий инженер Института гидробиологии НАН Украины Юлия Коваленко вместе с коллегой, научным сотрудником Института гидробиологии, кандидатом биологических наук Николаем Причепой исследовала несколько озер Осокорковской поймы. Там ученым также попалось немало морских иглиц пухлощеких, что свидетельствует о широком распространении инвазионных чужеродных видов рыб в Украине.

"Они наращивают свое присутствие также и в Киеве, прежде всего в водоемах Осокорковской поймы, через соединение с Днепром, — рассказала Юлия Коваленко. — Среди этих озер наибольшая численность и возрастное разнообразие солнечного окуня наблюдается в озере Мартышев, что, вероятно, связано с наличием значительного количества водной растительности. В ней этот вид с яркой окраской в половозрелом возрасте может скрываться от других хищников. В озерах Небреж и Тяглое солнечный окунь и итальянская рыба-игла попадаются в меньшем количестве. Солнечный окунь пока встречается преимущественно в молодом возрасте".

Тем временем на рыболовных форумах в соцсетях стали все чаще встречаться фото с пойманной экзотической рыбой в разных регионах Украины. Однако, если несколько лет назад рыбаки думали, что это такое, сегодня большинство рыболовов уверенно идентифицируют хищника-пришельца как солнечного окуня, который все чаще стал попадать на крючок украинцев.

"Солнечный окунь — красивая рыба, но довольно вредная, — рассказывает Юлия Коваленко. Этот хищник поедает икру и кормовые объекты местных (аборигенных) видов, создавая им пищевую конкуренцию. Также он довольно быстро размножается уже в двухлетнем возрасте. В нерестовый период самец становится агрессивным, защищает кладку икры во время ее развития. Не подпускает на мель другие виды рыб. Из-за значительного присутствия в водоеме солнечного окуня прежде всего страдают хищные виды, такие как окунь речной и щука".

Кстати, эта рыба съедобная, но промышленного значения не имеет. Некоторые рыболовы советуют не брать солнечного окуня в улов, но не отпускать обратно в воду, а просто выбрасывать на берег. Впрочем, есть и другое мнение.

"Хотя солнечного окуня не принято употреблять в пищу, возможно, из-за его внешней эстетики и относительно небольших размеров (в наших водоемах вырастает до 25 см), однако он имеет довольно вкусное мясо, которое по своим свойствам ничем не уступает окуню речному или судаку, — продолжает Юлия Коваленко. — Поэтому лучше его не просто изымать из водоема, а попробовать отведать в пищу, ведь это очень ценный белок".

Кстати, солнечного окуня завезли из Северной Америки во Францию в конце XIX веке как аквариумную рыбу и ради спортивного рыболовства. Оттуда он попал в Германию. Из прудов, в которых разводили солнечного окуня, чужак проник в Рейн, Одер, Дунай, Днестр. В 1946 году экзотическую рыбу зафиксировали на территории Украины.

За последние 25 лет солнечный окунь распространился в Каховском и Кременчугском водохранилищах, а также во многих реках и озерах южных областей Украины. Экологи отмечают, что из-за потепления эта рыба быстро достигла северных регионов, в частности водоемов Киевской области.

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