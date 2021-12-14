В Вишневом задержан вооруженный злоумышленник, стрелявший в людей: фото, видео

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки.
В Вишневом под Киевом прошла спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов и обнародовал фото и видео.
"Сегодня, 14 ноября, в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки", — отметил он.
Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры.
Злоумышленник задержан.
Детали чрезвычайного происшествия Небытов пообещал обнародовать позже.
Напомним, в Киеве на официальной парковке на Бессарабской площади орудует мужчина, который угрозами требует от владельцев автомобилей деньги за парковку. Он может свернуть колпачок с колеса и угрожает порезать колеса.
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