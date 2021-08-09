В Вишневом под Киевом исчез 14-летний парень: приметы

В Вишневом под Киевом исчез 14-летний парень: приметы

Никита Ромашов 8 августа ушел из дома в пгт. Вишневое и сейчас его местонахождение неизвестно.

Под Киевом исчез 14-летний парень.

Никита Ромашов 8 августа около 16:00 ушел из дома по ул. Европейской в г. Вишневое и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает Бучанское районное управление полиции.

Приметы Никиты: на вид 14-15 лет, рост 175 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, лицо овальное, глаза серые.

Парень был одет в черную панаму, футболку фиолетового цвета, джинсовые шорты, кроксы белого цвета.

При себе имел черную сумку "бананка".

"В случае получения любой информации относительно возможного местонахождения подростка звонить по телефону спецлинии полиции 102", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве из реабилитационного центра исчезла несовершеннолетняя девушка.

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