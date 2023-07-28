В ветеринарной клинике Киева зафиксировали крупнейшую крысу в мире: фото

В одной из ветеринарных клиник Киева зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы.

Об этом передает "Киев24".

Крыса, по имени Сквиш весит 955 граммов, а ее рост – около 47 см.

Также читайте В Чернобыле заметили яркого хищного зверя (фото)

Крысу когда-то нашли на улице Дмитрий и Яна Павленко. Тогда он походил на маленькую мышку. Удивительно Сквиш не испугался людей и сразу прижился в новой семье.

Хозяин рассказывает, что крыса не грызла провода, не опрокидывала вазы, но ревновала к компьютерной мыши и всегда просилась, чтобы ее почесали.

Владелец крысы Дмитрий служит в ВСУ, так что дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше.

Владелец Сквиша Дмитрий служит в ВСУ / Фото: kyiv24.news

По данным из открытых источников, в мире нет серой крысы, которая бы весила более 880 граммов, а в Украине теперь есть.

Напомним, в Винницкой области в поле заметили бурого медведя.

Читайте также: