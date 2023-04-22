В Василькове искали четырехлетнюю девочку: фото, приметы

За ребенком смотрела соседка, но девочка незаметно ушла из дома.

Обновлено: Полиция Киевщины разыскала малолетнюю Николь из Василькова. К счастью, жертвой преступлений ребенок не стал.

В Василькове на Киевщине пропала четырехлетняя девочка Николь Лисовченко.

Об исчезновении ребенка сообщила соседка, которая за ней ухаживала.

Об этом рассказали в полиции Киевской области.

"22 апреля, в 17 часов, в полицию обратилась соседка, которая смотрела за ребенком и сообщила об исчезновении 4-летней девочки, которая около 30 минут назад без предупреждения ушла из дома и не вернулась", — говорится в сообщении.

На поиски девочки оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.

Приметы: с виду девочке 3-4 года, невысокого роста, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Николь была одета в красную кофту, красные брюки и белую жилетку.

Об исчезновении ребенка сообщила соседка, которая за ней ухаживала / Фото: Полиция Киевской области

"Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении малолетней, просим сразу сообщать на спецлинию "102" или в Обуховское управление полиции Киевщины по телефону +38 (068) 115 96 84", — просят в полиции.

Напомним, в Киеве у матери изъяли младенца, жившего в заброшенном недострое.

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