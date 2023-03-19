В УПЦ МП дали ответ Эпифанию, призвавшему освободить Лавру от "московского ига"

Монахи Киево-Печерской лавры заявили, что в ПЦУ не пойдут.

Украинская православная церковь московского патриархата ответила предстоятелю Православной церкви Украины Эпифанию, который в субботу, 18 марта, призвал монахов Киево-Печерской лавры содействовать процессу освобождения от "московского ига".

Об этом говорится на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ МП.

Представители московского патриархата заявили, что монахи Лавры определились еще 27 января 2023 года, когда заявили, что они были, есть и будут верны "своей канонической Церкви и ее предстоятелю — Блаженнейшему митрополиту Онуфрию" и в ПЦУ не пойдут.

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Кроме того, УПЦ МП обвиняет Эпифанию в лукавстве, ведь, по их словам, он заявляет о необходимости изгнания из Лавры "московского патриархата", но если монастырь получит ПЦУ, то монахи смогут там остаться.

"Фактически, на плечах монахов монастыря Украинской православной церкви глава ПЦу хочет зайти в Лавру и воспользоваться многолетними их трудами, присвоив их своей структуре", — говорится в заявлении.

В УПЦ МП вспомнили слова представителя президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что выселение монахов из Лавры оправдывает цели российской "операции".

Кроме того, прессслужба МП отрицает свои связи с Россией, подчеркнув, что слова о том, что Лавра якобы является "инструментом борьбы против Украины" — это "искусственно придуманные клише, которые годами упорно распространяются недругами" московской церкви.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пояснил, что монахи смогут после завершения государственных проверок остаться в Лавре, но при определенных условиях.

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