В укрытие Киева может влезть 2 млн человек: кто и сколько времени может там находиться

В хранилищах можно находиться дольше, но не всем.
В защитные сооружения Киева, укрытия и хранилища, может влезть около 2 млн 8 тысяч человек. Укрытие рассчитано на кратковременное пребывание — до 2 часов, хранилище — более 48 часов.
Об этом сообщили в КГГА, пишет "Укринформ".
Укрытию в хранилищах более 48 часов подлежат:
- работники наибольшей работающей смены субъектов хозяйствования, продолжающих свою деятельность в особый период;
- работники дежурного персонала хозяйствующих субъектов, обеспечивающих жизнедеятельность города;
- больные;
- медицинский и обслуживающий персонал здравоохранительных учреждений, которые не подлежат эвакуации или не могут быть эвакуированы в безопасное место.
Укрытие рассчитано на кратковременное пребывание в нем. Его вместительность зависит от общей площади из расчета 1-1,5 м2 на человека.
Защита населения во время угрозы или возникновения ЧС осуществляется в сооружениях двойного предназначения, а именно:
- в подземных помещениях метрополитена;
- подземных авгопаркингах;
- цокольных, подвальных и полуподвальных помещениях;
Напомним, что в Киеве насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но большинство из них не подготовлены — там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.
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