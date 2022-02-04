В укрытие Киева может влезть 2 млн человек: кто и сколько времени может там находиться

В укрытие Киева может влезть 2 млн человек: кто и сколько времени может там находиться

В хранилищах можно находиться дольше, но не всем.

В защитные сооружения Киева, укрытия и хранилища, может влезть около 2 млн 8 тысяч человек. Укрытие рассчитано на кратковременное пребывание — до 2 часов, хранилище — более 48 часов.

Об этом сообщили в КГГА, пишет "Укринформ".

Укрытию в хранилищах более 48 часов подлежат:

работники наибольшей работающей смены субъектов хозяйствования, продолжающих свою деятельность в особый период;

работники дежурного персонала хозяйствующих субъектов, обеспечивающих жизнедеятельность города;

больные;

медицинский и обслуживающий персонал здравоохранительных учреждений, которые не подлежат эвакуации или не могут быть эвакуированы в безопасное место.

Укрытие рассчитано на кратковременное пребывание в нем. Его вместительность зависит от общей площади из расчета 1-1,5 м2 на человека.

Защита населения во время угрозы или возникновения ЧС осуществляется в сооружениях двойного предназначения, а именно:

в подземных помещениях метрополитена;

подземных авгопаркингах;

цокольных, подвальных и полуподвальных помещениях;

Напомним, что в Киеве насчитывается около пяти тысяч подземных укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Но большинство из них не подготовлены — там нет запасов продуктов, питьевой воды и оборудования для длительного пребывания людей.

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