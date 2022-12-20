В "Укрэнерго" рассказали, когда в Киеве удастся заживить больше потребителей

Во вторник, 20 декабря, в Украине все еще сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуацию также усложняют погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Так, в Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры.

"Ожидается, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит несколько повысить уровень надежности питания, снизить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей", — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что обстрелы вражескими беспилотниками объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности, в центральном регионе и г. Киеве.

Атака дронами Киева и области 19 декабря

В понедельник утром, 19 февраля, Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских дронов.

Над Киевом зафиксировали более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

По состоянию на вторник, 20 декабря, в Киевской области в результате российской атаки дронами вторые сутки нет света. Об отсутствии электроэнергии более 30 часов подряд сообщают жители Бучи, Ирпеня, Ворзеля, Гостомеля, Клавдиево-Тарасового и других населенных пунктов.

По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, блэкаут в области может длиться до 23 декабря.

"Укрэнерго" надеется увеличить подключение потребителей на 20-30% в центре страны.

Читайте также: