В "Укрэнерго" опровергли фейк, что в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю

Плановые отключения будут продолжаться в Киеве и в ряде других областей до завершения соответствующих ремонтов и восстановления возможности электросети передавать в эти регионы дополнительную мощность, в которой они нуждаются.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" опровергли информацию о том, что якобы в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

"В телеграмм-каналах активно распространяется информация о том, что якобы "Укрэнерго" заявило, что в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю". Эта информация не соответствует действительности", — заявляют в компании.

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В "Укрэнерго" отметили, что плановые отключения будут продолжаться в Киеве и в ряде других областей до завершения соответствующих ремонтов и восстановления возможности электросети передавать в эти регионы дополнительную мощность, в которой они нуждаются.

"Именно об этом вчера в эфире марафона "Єдині новини" сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий", — подчеркнули в компании.

Кудрицкий акцентировал внимание на том, что с учетом проведенных ремонтов прогнозируются только плановые отключения в семи областях и в Киеве при условии, если не будет новых повреждений. Также он подчеркнул, что "Укрэнерго" продолжит работу над восстановлением сети, чтобы эти плановые отключения были минимальными. Это означает, что плановые отключения будут продолжаться, но объем таких отключений может быть меньше.

Жителей Киева просят проверять информацию и обращаться к первоисточникам, которым в этом случае является НЭК "Укрэнерго".

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