В Украину возвращается первая чудотворная икона Руси, вывезенная во время Второй мировой войны

В Украину возвращается первая чудотворная икона Руси, вывезенная во время Второй мировой войны

По возвращении икона будет храниться в Софийском соборе.

В Украину возвращается икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси. Святыня была вывезена во время Второй мировой войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении.

Зеленский рассказал, что после долгожданного возвращения икона будет храниться в Софийском соборе. Он добавил, что украинская сторона долго работала, чтобы вернуть одну из главных святынь Украины домой.

"И еще одна новость сегодня. Долгожданная для многих наших людей. В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси. Мы долго трудились, чтобы вернуть ее. Она была увезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верным Украинской православной церкви США", — отметил глава государства.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 45-го дня войны

Он выразил надежду, что возвращение иконы станет фундаментальным символом, что Украина победит войну и вернет всех граждан домой.

"Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", – отметил украинский президент.

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