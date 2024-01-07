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В Украину с необъявленным визитом прибыла глава МИД Японии

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украину с необъявленным визитом прибыла глава МИД Японии

Глава МИД Японии в Киеве. Фото: Посольство Японии в Украине/Фейсбук

Глава японского МИД проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и другими чиновниками.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

"Во время визита Камикава еще раз подчеркнет украинскую сторону, что последовательная политика Японии по поддержке Украины остается неизменной даже в условиях нынешней сложной международной ситуации", — говорится в сообщении МИД Японии.

Также в ведомстве отметили, что визит министр проходит накануне конференции, которую страны проведут в Токио 19 февраля и целью которой является обсуждение восстановления Украины, которая испытала масштабные разрушения после российского вторжения в феврале 2022 года. В ходе сегодняшнего визита Камикава проведет консультации с украинскими партнерами относительно того, как расширить сотрудничество между двумя странами, в том числе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Кроме того, Камикава проведет "откровенную дискуссию с украинскими партнерами относительно усилий по достижению справедливого и длительного мира, которым украинская сторона придает большое значение, а также о потенциале Японии относительно конкретного вклада в этот процесс".

"Во время этого визита министр примет участие в церемонии передачи масштабного энергетического оборудования для помощи в подготовке к зиме", - отметили в заявлении МИД.

Посольство Японии в Украине подтвердило, что министерша прибыла в Киев, опубликовав фотографии.

Напомним, в МИД РФ угрожают Японии "серьезными последствиями" из-за поставок в США ракет для ЗРК Patriot.

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Дата публикации
Просмотры
402
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