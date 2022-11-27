В Украину прибыл премьер-министр Королевства Бельгия: посетил Бородянку и заявил о своем увлечении украинцами

В Украину сегодня, 27 ноября, прибыл премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо. Он посетил в Киевской области места массового захоронения людей, которых убили оккупанты.

В Киев сегодня, 27 ноября, прибыл премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо. Во время рабочей поездки он посетил места массового захоронения людей, жестоко убитых русскими.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Как отмечается, во время визита Александер де Кроо посетил место массового захоронения убитых и замученных россиянами у храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче.

"Также побывали в поселке Бородянка, которая после российской оккупации почти полностью разрушена. Премьер-министр Бельгии подчеркнул, что увлекается стойкостью и волей украинцев. Я благодарен стране-союзнице за поддержку и помощь нашему государству во время войны", — отметил Алексей Кулеба.

Фото: соцмережі

Напомним, что СБУ задержала в Киеве российского агента, прибывшего из Крыма готовить диверсии. Российский агент собирал разведданные о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

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