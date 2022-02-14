В Украину 14 февраля прибудет канцлер Германии: в Киеве возможны ограничения движения транспорта

В Украину 14 февраля прибудет канцлер Германии: в Киеве возможны ограничения движения транспорта

Возможны ограничения дорожного движения в центральной части Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

В Киев в понедельник, 14 февраля, с рабочим визитом прибудет канцлер Германии Олаф Шольц. Поэтому в столице могут ограничить движение транспорта.

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

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"14 февраля в связи с рабочим визитом в Украину Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украину сегодня, 14 февраля, прибудет немецкий канцлер Олаф Шольц. Немецкий политики планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским. Сразу после визита в Украину намерен уехать в Россию, где встретится с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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