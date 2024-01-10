В Украине житель столицы организовал схему и незаконно завладел 1,3 млрд гривен

Он фиктивно устраивал на работу лиц с инвалидностью.

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, пытавшихся украсть из государственного бюджета нашего государства более 1,3 млрд гривен. Они пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, организатором незаконной схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.

"Для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях. Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе. Однако органам контроля дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий", — рассказали в СБУ.

В общей сложности организаторы схемы таким образом получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд гривен.

“Во время 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигуранты изъяли: ⁠мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности; ⁠документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС. Продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям УК Украины: ⁠ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ⁠ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)”, — подчеркнули в СБУ.

Решается вопрос о сообщении главному подозреваемому о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Запорожье разоблачила агента российской разведки, который "охотился" на оборонные заводы.

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