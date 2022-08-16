В Украине запретят фейерверки и салюты: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная рада приняла законопроект в первом чтении.
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрещении использования, продажи и передачи фейерверков, салютов и петард.
Законопроект поддержали 250 народных депутатов, сообщил Алексей Гончаренко.
В частности, предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.
Также документ предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.
"Считаю это вполне логичным решением, особенно во время войны. Очень многие убегали от взрывов, слышали взрывы и были напуганы. Сейчас не время для салютов" — прокомментировал решение Гончаренко.
Напомним, в Полтавской области запретили продавать и использовать салюты.
Читайте также:
- В Киеве запретили во время войны передвигаться по городу на машинах без глушителя
- В Киеве от пиротехники пострадали мужчина и ребенок
- Сердце остановилось от страха: в Киеве в приюте от салютов умер собачка Гуффи