В Украине запретят фейерверки и салюты: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрещении использования, продажи и передачи фейерверков, салютов и петард.

Законопроект поддержали 250 народных депутатов, сообщил Алексей Гончаренко.

В частности, предлагается запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Также документ предлагается запретить проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, за исключением сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, фейерверков класса F1, имеющих очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

"Считаю это вполне логичным решением, особенно во время войны. Очень многие убегали от взрывов, слышали взрывы и были напуганы. Сейчас не время для салютов" — прокомментировал решение Гончаренко.

Напомним, в Полтавской области запретили продавать и использовать салюты.

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