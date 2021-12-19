В Украине синоптики предупредили о гололедице: где и когда будет скользко

В Украине синоптики предупредили о гололедице: где и когда будет скользко

На дорогах большинства регионов Украины ожидается гололедица. Тоже касается и столицы.

В Украине синоптики предупредили о сложных погодных условиях. На дорогах большинства областей ожидается гололедица.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

20 декабря ночью и утром на дорогах большинства регионов Украины ожидается гололедица. Тоже касается и столицы. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", — отметили в ГСЧС Украины.

Напомним, что в Киеве и Киевской области 19 декабря прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Читайте также: