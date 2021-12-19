В Украине синоптики предупредили о гололедице: где и когда будет скользко

На дорогах большинства регионов Украины ожидается гололедица. Тоже касается и столицы.
В Украине синоптики предупредили о сложных погодных условиях. На дорогах большинства областей ожидается гололедица.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
20 декабря ночью и утром на дорогах большинства регионов Украины ожидается гололедица. Тоже касается и столицы. Спасатели предупреждают о первом уровне опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", — отметили в ГСЧС Украины.
Напомним, что в Киеве и Киевской области 19 декабря прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
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