В Украине разоблачили сеть подделок COVID-сертификатов: вносили данные в eHealth и "Дію"

В Украине разоблачили сеть подделок COVID-сертификатов: вносили данные в eHealth и "Дію"

В схему были вовлечены руководители медучреждений и семейные врачи из разных регионов Украины.

В Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении крупнейшей сети по производству поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Клиентами мошенников-медиков стали более 10 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, ежемесячно на продаже фальшивых сертификатов дельцы зарабатывали 5 млн гривен.

“Противоправную деятельность организовали двое жителей столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны. За разные суммы денег они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія", — говорится в сообщении.

В среднем стоимость одного сертификата составляла 3-4 тысяч гривен.

В полиции Киева уточнили, что в настоящее время по делу фигурируют четыре человека — трое жителей Киева и 43-летняя жительница Луганской области. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания и работы правонарушителей и изъяли доказательства их преступной деятельности — поддельную медицинскую документацию, в том числе международные свидетельства о вакцинации, а также компьютерную технику, электронные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты.

Напомним, ранее в одной из городских клинических больниц Львова разоблачили схему по изготовлению и сбыту поддельных COVID-сертификатов.

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