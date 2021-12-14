В Украине разоблачили сеть подделок COVID-сертификатов: вносили данные в eHealth и "Дію"

В схему были вовлечены руководители медучреждений и семейные врачи из разных регионов Украины.
В Службе безопасности Украины сообщили о разоблачении крупнейшей сети по производству поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Клиентами мошенников-медиков стали более 10 тысяч человек.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, ежемесячно на продаже фальшивых сертификатов дельцы зарабатывали 5 млн гривен.
“Противоправную деятельность организовали двое жителей столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и 6 семейных врачей из разных регионов страны. За разные суммы денег они вносили данные "клиентов" в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дія", — говорится в сообщении.
В среднем стоимость одного сертификата составляла 3-4 тысяч гривен.
В полиции Киева уточнили, что в настоящее время по делу фигурируют четыре человека — трое жителей Киева и 43-летняя жительница Луганской области. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания и работы правонарушителей и изъяли доказательства их преступной деятельности — поддельную медицинскую документацию, в том числе международные свидетельства о вакцинации, а также компьютерную технику, электронные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты.
Напомним, ранее в одной из городских клинических больниц Львова разоблачили схему по изготовлению и сбыту поддельных COVID-сертификатов.
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