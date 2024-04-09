"В Украине опасно и страшно жить": в ГБР рассказали новые подробности об убийстве подростка в фуникулере в Киеве

В ГБР заявили о попытках манипуляции по делу об убийстве подростка в киевском фуникулере. В то же время сторона обвинения просит суд принять решение о содержании подозреваемого под стражей без права внесения залога.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

“Сторона обвинения просит суд принять во внимание все доказательства и факты, предоставляемые по этому делу, и принять решение содержать подозреваемого под стражей без права внесения залога. Дальше будет продолжаться досудебное расследование. И уже тогда, когда будут собраны все материалы, допрошены свидетели, будут получены результаты экспертиз и проанализированы все обстоятельства, тогда обвинительный акт будет направлен в суд. Пока мы говорим о начальной стадии", — объяснила Татьяна Сапьян.

Она также добавила, что на начальной стадии дела следователи видят попытки манипулирования информацией и вброса дезинформации.

"Мы живем в условиях войны. Сейчас находятся те, кто пытается еще больше подбросить дров в костер. Создать психологическое давление относительно того, что в Украине опасно и страшно жить. Также есть манипуляция фактами, что это не работник и военнослужащий — водитель Управления государственной охраны, кстати, он отстранен на момент расследования от исполнения своих обязанностей, а была вброшена информация, что это бывший работник ГБР, а это не соответствует действительности. Руководство Управления государственной охраны максимально способствует досудебному расследованию", — отметила Сапьян.

Напомним, что группа из 9 несовершеннолетних решила проехаться на фуникулере. В вагон за ними вошел мужчина, который был настроен агрессивно и делал замечания ребятам.

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