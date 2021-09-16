В Украине мошенники организовали схему создания нелегальных документов для выезда в Польшу: как она работает

Организатора незаконной деятельности задержали правоохранители.
В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой преступная группировка изготавливала поддельные документы для выезда граждан Украины в Польшу.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Как стало известно, мошенническую схему организовал житель Черкасской области. В нее он втянул своих знакомых. Украинцам они предлагали услуги по поиску в Польше "родственников". Уже с помощью них преступникам удавалось получить "Карту поляка" и документы на постоянное место жительства в соседнем государстве. Услуга желающим обходилась в более чем 2 тысячи евро.
"В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружили орудия совершения уголовного преступления, денежные средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору противоправной деятельности, а также устанавливаются другие ее участники, в том числе среди госслужащих", — рассказали в Киевской городской прокуратуре.
Напомним, что в Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера.