В Украине мошенники организовали схему создания нелегальных документов для выезда в Польшу: как она работает

В Украине мошенники организовали схему создания нелегальных документов для выезда в Польшу: как она работает

Организатора незаконной деятельности задержали правоохранители.

В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой преступная группировка изготавливала поддельные документы для выезда граждан Украины в Польшу.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Как стало известно, мошенническую схему организовал житель Черкасской области. В нее он втянул своих знакомых. Украинцам они предлагали услуги по поиску в Польше "родственников". Уже с помощью них преступникам удавалось получить "Карту поляка" и документы на постоянное место жительства в соседнем государстве. Услуга желающим обходилась в более чем 2 тысячи евро.

"В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов обнаружили орудия совершения уголовного преступления, денежные средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору противоправной деятельности, а также устанавливаются другие ее участники, в том числе среди госслужащих", — рассказали в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, что в Кировоградской области мужчина пытался задушить двух девушек и забил до смерти пенсионера.

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