В Украине экс-проректор киевского медучреждения работал на оккупантов: в СБУ рассказали детали

В Украине бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева помогал российским оккупантам.

СБУ собрала доказательства причастности бывшего проректора киевского учебного медицинского учреждения, которое было агентом российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины в условиях войны.

“После увольнения в 2020 году он переехал в временно оккупированный Крым, где его завербовала фсб. За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения враждебных задач. Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области». – рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными. В дальнейшем он вербовал их в агентурный аппарат ФСБ.

“Для поиска “нужных связей” привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации. В случае успешного выполнения задач, российская спецслужба "гарантировала" своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова. Впрочем, СБУ помешала этим планам – задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу”, — подчеркнули в СБУ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 лет заключения.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила банду, которая пыталась ввезти в Украину 37 млн гривен наличными.

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