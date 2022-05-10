В трех районах Киева ухудшилось качество воздуха: что произошло

В трех районах Киева ухудшилось качество воздуха: что произошло

Утром вторника, 10 мая, в Киеве ухудшилось качество воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах.

Отмечается, что это связано с ликвидацией пожаров в экосистемах Киевской области. Там тлеют торфяники и травяной настил.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Спасатели локализовали очаги лесных пожаров возле нескольких сел Бучанского района. Также в этом районе тлеют торфяники.

"Я обращаюсь к киевлянам: если вы видите задымленность в вашем районе, чувствуете запах гари, — плотно закрывайте окна в квартирах и без нужды не находитесь на улице", — подчеркнул городской голова.

К тушению пожаров в лесах на территориях, находившихся в многочисленной оккупации, ГСЧС привлекает также пиротехников. Чтобы обследовать подъездные пути для работы пожарно-спасательных служб.

Как сообщалось, на Байковой горе в Киеве неизвестные создали опасную насыпь почвы. Его совершили на участок склона протяженностью около 100 м вдоль улицы Кочубеевской. Тем самым образовалась угроза возникновения оползней и опасность разрушительных процессов для земельных участков частного сектора.

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