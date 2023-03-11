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В трех районах Киева действуют стабилизационные отключения света

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В трех районах Киева действуют стабилизационные отключения света

Фото: Associated Press

В столице выключают свет по графику.

В субботу, 11 марта, в некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов, отмечают в ДТЭК.

Стабилизационные отключения можно посмотреть по графикам, размещенным на сайте.

Напомним, в Украине после массированной ракетной атаки россиян 9 марта ограничения использования электроэнергии действуют в Житомирской и Харьковской областях. В двух регионах действуют графики почасовых отключений: в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей

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Дата публикации
Просмотры
55
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