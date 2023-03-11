В трех районах Киева действуют стабилизационные отключения света

В столице выключают свет по графику.

В субботу, 11 марта, в некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов, отмечают в ДТЭК.

Стабилизационные отключения можно посмотреть по графикам, размещенным на сайте.

Напомним, в Украине после массированной ракетной атаки россиян 9 марта ограничения использования электроэнергии действуют в Житомирской и Харьковской областях. В двух регионах действуют графики почасовых отключений: в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей

Читайте также :

Киев вместо Москвы: в Берлине переименовали кафе в честь украинской столицы