В трех районах Киева действуют стабилизационные отключения света

В столице выключают свет по графику.
В субботу, 11 марта, в некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов, отмечают в ДТЭК.
Стабилизационные отключения можно посмотреть по графикам, размещенным на сайте.
Напомним, в Украине после массированной ракетной атаки россиян 9 марта ограничения использования электроэнергии действуют в Житомирской и Харьковской областях. В двух регионах действуют графики почасовых отключений: в отдельных районах Днепропетровской и Николаевской областей
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