В трансляции Reuters с Майдана Независимости в Киеве прозвучал гимн СССР (видео)

В трансляции Reuters с Майдана Независимости в Киеве прозвучал гимн СССР (видео)

В Reuters объяснили, что произошло.

Во время онлайн-трансляции Reuters с Майдана Независимости в Киеве в ночь на понедельник, 16 февраля, прозвучал гимн СССР.

Об инциденте в Facebook написал киевлянин, который в это время смотрел трансляцию.

"Reuters включили прямую трансляцию с Майдана под гимн советского союза... Не монтаж. Только что сам записал", — написал Алексей и опубликовал кусок видео, где слышен гимн.

В агентстве быстро отреагировали на обсуждение в Сети. Продюсер "TV Reuters" в Украине Сергей Каразий объяснил, что камера была установлена на балконе гостиницы "Украина". По его словам, она работает в автоматическом режиме, то есть без оператора.

Мужчина подчеркнул, что агентство не может нести ответственность за происходящее в кадре.

"Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", — написал Каразий у себя в Facebook.

Представитель агентства добавил, что с помощью трансляции с Майдана редакторы хотят показать своим читателям и зрителям, как выглядит Украина.

"Украина сейчас тема номер один в новостях уже в течение нескольких недель", — пояснил он.

Напомним, что известный магазин одежды украинских дизайнеров в Киеве выпустил серьги с советской символикой, запрещенной в Украине. Украшение продается почти за 20 тысяч гривен.

На Майдане Незалежности в Киеве раздался гимн СССР

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