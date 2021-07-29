В торговом центре Киева взорвался почтомат

Сейчас полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят все необходимые следственные действия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва почтомата в Оболонском районе Киева. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщает столичное управление Нацполиции.

"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

"Событие должным образом зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация", — отметили в полиции.

Напомним:

Ранее в Киеве во время сварочных работ произошел взрыв. Сварщик получил ожог лица II степени. ЧП произошло на улице Дегтяревская 17/18.

Сварщик получил ожог лица II степени. ЧП произошло на улице Дегтяревская 17/18. Также в полиции рассказали шокирующие подробности взрыва в центре Боярки что недалеко от столицы. Взрыв эквивалентом в 5 килограммов тротила уничтожил дома, авто и линии электросети. Разрыв был такой силы, что от него образовалась воронка как от мины 120 калибра, а фрагменты тела мужчины разбросало в радиусе менее 300 метров от эпицентра взрыва.

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