В течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю дочь: в Киевской области будут судить мужчину

В Киевской области будут судить мужчину, который в течение нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю дочь.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который на протяжении нескольких лет насиловал несовершеннолетнюю девочку. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса.

Как рассказали в полиции Киевщины, 18 июля в Бориспольское управление полиции обратилась мать, которая сообщила, что ее дочь изнасиловал родной отец.

Следователи установили, что мужчина систематически совершал сексуальное насилие. Его задержали и сообщили о подозрении. В Киевской областной прокуратуре сообщили, что 10 сентября ему вручили обвинительный акт по фактам совершения насильственных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет, и изнасилования.

Обвиняемый находится под стражей. Его будут судить по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 6 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4, 6 ст. 153 (сексуальное насилие). Санкции обоих статей предусматривают 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

Подозреваемым в изнасиловании 12-летнего мальчика будут избирать меру пресечения

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