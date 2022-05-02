В течение недели количество переселенцев в Киеве выросло более чем на 10 тысяч

В течение недели количество переселенцев в Киеве выросло более чем на 10 тысяч

В Киеве зарегистрировано около 37 тысяч вынужденных переселенцев.

За неделю количество внутренне перемещенных лиц в Киеве увеличилось более чем на 10 тысяч, и составляет 36 852 человек.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

"Больше всего зарегистрировано в Дарницком районе — 6 102 человека, Днепровском — 5 833 человека и Оболонском — 4 30 человек0. В Киеве больше всего перемещенных лиц из Киевской, Донецкой и Черниговской областей. То есть из тех регионов, где недавно продолжались или сейчас продолжаются боевые действия", — отметила она .

Она также напомнила, что выплата государственной помощи за март и апрель 2022 года будет произведена всем внутренне перемещенным лицам, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Начиная с мая 2022 года, такая помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, переехавшим с территорий, где продолжаются активные действия или находящимся во временной оккупации, в окружении. Также помощь будут получать внутренне перемещенные лица, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате боевых действий и подавшие заявку на возмещение соответствующих потерь.

Чтобы получить статус внутренне перемещенного лица, необходимо обращаться в районные управления социальной защиты населения.

Напомним, правительство упростило регистрацию безработных, на учет можно стать через "Дію".

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