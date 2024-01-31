В ТЦК Киева рассказали, будут ли силой задерживать мужчин на улицах

Сотрудники ТЦК могут раздавать повестки на улице, на блокпосте, в кафе или спортзалах. Однако силой "упаковывать" мужчин они не имеют права.

В ТЦК Киева заявили, что не могут силой задерживать военнообязанных, потому что таких полномочий у сотрудников военкоматов в соответствии с законодательством нет

Об этом заявил заместитель начальника – начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

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По его словам, сотрудники ТЦК могут раздавать повестки на улице, на блокпосте, в кафе или спортзалах. Однако силой "упаковывать" мужчин в бус они не имеют права.

"Представители ТЦК могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц относится к компетенции Национальной полиции.

Если человек отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция или представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином случившемся нарушении. Задержать человека может Нацполиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет, — сказал Новосядлый.

Он подчеркнул, что это не задача ТЦК – заниматься розыскными действиями. Это обязанность гражданина – прийти и уточнить свои данные.

Ранее сообщалось, что во Львовской области работники ТЦК будут носить бодикамеры.

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