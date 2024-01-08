В Святошинском районе столицы произошел прорыв канализации: улицу затопило фекалиями

На Борщаговке прорвало канализацию.
Прорыв водопровода произошел на Борщаговке, а именно по ул. Жюля Верна.
Об этом сообщается в социальных сетях.
На видео и фото видно, что припаркованные машины уже изрядно залило.
Позже в социальных сетях уточнили, что речь идет не о воде, а о выливающихся из канализации фекалиях.
Также в социальных сетях опасаются последствий ЧС, ведь прогнозируют -13 по Цельсию.
К тому же очевидцы ЧС жалуются на ужасную вонь.
Информация проверяется и уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве в результате прорыва водопровода на улице Антоновича 176, возле торгового центра Ocean Plaza, произошел обвал дороги. Из-под асфальта буквально била вода, из-за чего машинам пришлось проезжать по огромным лужам.
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