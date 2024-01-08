В Святошинском районе столицы произошел прорыв канализации: улицу затопило фекалиями

Прорыв водопровода произошел на Борщаговке, а именно по ул. Жюля Верна.

Об этом сообщается в социальных сетях.

На видео и фото видно, что припаркованные машины уже изрядно залило.

Позже в социальных сетях уточнили, что речь идет не о воде, а о выливающихся из канализации фекалиях.

Также в социальных сетях опасаются последствий ЧС, ведь прогнозируют -13 по Цельсию.

К тому же очевидцы ЧС жалуются на ужасную вонь.

Информация проверяется и уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве в результате прорыва водопровода на улице Антоновича 176, возле торгового центра Ocean Plaza, произошел обвал дороги. Из-под асфальта буквально била вода, из-за чего машинам пришлось проезжать по огромным лужам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber