В суде жаловался, что в доме нет ни света, ни тепла: журналисты показали шикарные поместья "Паши Мерседеса"

Цена поместья - 1 млн 300 тыс. долларов, площадь – 0,4 га. На территории особняка расположены еще гостевой домик, дом для охраны, беседка и прочее.

Журналисты показали имение в Воронькове Бориспольского района, где проживает бывший глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел, также известный как "Паша Мерседес".

Об этом говорится в выпуске программы Bihus.Info.

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Интересно, что в суде, где ему избирали меру пресечения, митрополит жаловался, что в его доме не на чем спать, а также нет ни тепла, ни света. И что все все раздал "нуждающимся". Впрочем, как оказалось, Павел (Лебедь) проживает в двухэтажном доме площадью 580 кв. Общая площадь участка – 0,4 га, а цена на 2018 год составила 1 млн. 300 тыс. долларов. В особняке есть:

дорогая мебель, произведенная итальянскими и английскими мастерами,

современная бытовая техника,

камины,

пол, мраморный и покрытый немецким паркетом, с подогревом,

чешские люстры и прочее.

Также на территории особняка расположены еще гостевой домик площадью 170 кв, дом для охраны, беседка и другое.

Кроме того, в Воронькове у бывшего наместника Лавры есть своя ферма с площадью 6 га. Она включает склады, коровники, силосные ямы. Интересно, что эти земли принадлежат сельсовету, а Павел просто их арендует, сдавая его потом в субаренду. Арендатором является Александр Матвиенко, на которого оформлен знаменитый 400-й "Мерседес" священника.

Также оказывается, что у Лебедя есть еще одно двухэтажное здание с мансардой, расположенное в центре Киева. Он еще шикарнее особняка в Воронькове.

Ранее рассказывали, какие машины есть в собственности экснаместника Лавры.

Напомним, 1 апреля Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу Лебедю в виде двух месяцев домашнего ареста. Также судья запретил митрополиту общаться со своими верующими.

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